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Регулятор ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Регулятор ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов течение этого и последующих лет.

По прогнозу НБУ, размер резервов составит 28,6 млрд долларов в 2021 году и 28,0 млрд долларов в 2022 году.

По материалам РБК-Украина
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