Бизнес оценил работу налоговых органов (инфографика)

Новая волна опроса за период ноябрь 2019 – март 2020 года продемонстрировала неизменность настроений налоговых экспертов.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

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Налоговый индекс, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

Хуже всего налоговые и финансовые эксперты компаний оценили качество налогового законодательства Украины, лучше всего – ситуацию относительно фискального давления на бизнес.

Наиболее существенный рост настроений экспертов произошел относительно оценки фискального давления на бизнес:

почти половина респондентов, а именно 49% сообщили о том, что давление почти отсутствует,

11% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением.

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В предыдущей волне таких было 29% и 9% соответственно. За данный период ощутимые проявления фискального давления прочувствовали на себе только 24% опрошенных (28% в прошлом периоде).

Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал такие:

необоснованные информационные запросы;

«предложения» уплаты налогов авансом;

несвоевременная подача отчетности из-за технических сбоев работы сервера ГНС является причиной штрафов;

начисления спорных штрафных санкций, обременительные проверки, и тому подобное.

Положительная динамика наблюдается также в оценке экспертами качества налогового обслуживания.

Количество недовольных работой налоговиков существенно уменьшилось – 17% (29% в предыдущем периоде).

Возросло количество респондентов, указавших на удовлетворительный уровень услуг – 51%, тогда как в прошлой волне таких было 38%. Еще 32% опрошенных отметили, что довольны качеством налоговых сервисов.

Справка Finance.ua:

“Карантинные” послабления для бизнеса: с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Льготы для простых граждан: с 1 марта по 30 апреля введено: освобождение от штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам; помощь тем, кто заболел коронавирусом или находится в самоизоляции.

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