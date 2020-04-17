Бизнес оценил работу налоговых органов (инфографика)

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Новая волна опроса за период ноябрь 2019 – март 2020 года продемонстрировала неизменность настроений налоговых экспертов.
Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.
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Налоговый индекс, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.
Хуже всего налоговые и финансовые эксперты компаний оценили качество налогового законодательства Украины, лучше всего – ситуацию относительно фискального давления на бизнес.
Наиболее существенный рост настроений экспертов произошел относительно оценки фискального давления на бизнес:
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В предыдущей волне таких было 29% и 9% соответственно. За данный период ощутимые проявления фискального давления прочувствовали на себе только 24% опрошенных (28% в прошлом периоде).
Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал такие:
Положительная динамика наблюдается также в оценке экспертами качества налогового обслуживания.
Количество недовольных работой налоговиков существенно уменьшилось – 17% (29% в предыдущем периоде).
Возросло количество респондентов, указавших на удовлетворительный уровень услуг – 51%, тогда как в прошлой волне таких было 38%. Еще 32% опрошенных отметили, что довольны качеством налоговых сервисов.
“Карантинные” послабления для бизнеса: с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;
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