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Фонд госимущества решил передать шесть ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Фонд госимущества решил передать шесть ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения НАК «Нафтогаз Украины» контроля над шестью ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, Фонд госимущества планирует передать в управление «Нафтогаза» имущественный комплекс ГП «Северодонецкая ТЭЦ», а также корпоративные права на предприятия АО «Одесская ТЭЦ», АО «Криворожская ТЦ», АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Николаевская ТЭЦ», АО «Днепровская ТЭЦ», которые являются объектами естественной монополии.

Отмечается, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на указанных предприятиях является природный газ.

Следовательно, постановлением Кабмина на НАК «Нафтогаз Украины» возложены специальные обязанности по поставке природного газа для ТКЭ (теплокоммунэнерго) и ТЭЦ. Вместе с тем, указанное постановление действует до 1 мая 2020 года.

«Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания считать, что указанные концентрации, которые по форме являются вертикальной интеграцией субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии», – сказано в сообщении АМКУ.

Комитет объявил о сборе информации по указанным концентрациям.

По материалам Mind
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