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Подписание документов электронной подписью на портале "Дія": видеоинструкция

Подписание документов электронной подписью на портале "Дія": видеоинструкция

Сервис подписания документов электронной подписью теперь доступен на портале «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Документ с электронной подписью остается в браузере пользователя и не передается на портал Дія. Такой сервис гарантирует большую безопасность, чем личное подписание документа, ведь в случае наложения е-подписи можно достоверно идентифицировать лицо, подписавшее документ”, – говорится в сообщении.

Подписать документ без авторизации на портале можно по ссылке.

Как подписать документ:

  • скачать файл подписи и файл для подписания;
  • подтвердить подписание;
  • скачать файл с подписью.

При необходимости подписанный файл можно отправить контрагенту, и он сможет наложить на него вторую подпись.

Справка Finance.ua:

  • В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.
  • В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн и другие услуги.

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По материалам Finance.UA
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