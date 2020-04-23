Подписание документов электронной подписью на портале "Дія": видеоинструкция

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Сервис подписания документов электронной подписью теперь доступен на портале «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“Документ с электронной подписью остается в браузере пользователя и не передается на портал Дія. Такой сервис гарантирует большую безопасность, чем личное подписание документа, ведь в случае наложения е-подписи можно достоверно идентифицировать лицо, подписавшее документ”, – говорится в сообщении.
Подписать документ без авторизации на портале можно по ссылке.
Как подписать документ:
При необходимости подписанный файл можно отправить контрагенту, и он сможет наложить на него вторую подпись.
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