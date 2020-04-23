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Убытки авиаотрасли могут достичь $250 млрд — исследование

Убытки авиаотрасли могут достичь $250 млрд — исследование

Общая сумма убытков, которые пассажирским авиакомпаниям нанес коронавирус, может достичь 253 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Там приводят 2 варианта развития событий с карантином и коронавирусом. Так, первый, оптимистический, вариант предусматривает, что возобновление пассажирских перевозок в мире состоится в конце мая 2020 года. При таком сценарии развития событий убытки авиаотрасли могут достичь 160-218 миллиардов долларов.

По пессимистическому сценарию, восстановление пассажирских авиаперевозок будет происходить постепенно и начнется в третьем квартале 2020 года. При этом сумма убытков отрасли достигнет 218-253 миллиардов долларов.

По материалам hromadske.tv
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