В ООН подсчитали убытки туристической отрасли

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Пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб мировому туризму. Доходы отрасли в 2020 году предположительно упадут на 500 млрд долларов.
Об этом сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.
Так, в сравнении с предыдущим, 2019 годом, когда число туристов составило до 1,5 млрд человек, в текущем году ожидается сокращение на треть.
“Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест”, – подчеркнул чиновник.
Согласно исследованию, которое проводила Всемирная туристская организация ООН, 96 % стран ограничили путешествия по своей территории.
Такие меры нанесут серьезный удар по малому бизнесу, поскольку в туристском секторе малые и средние предприятия занимают около 80%.
В ООН настаивают на том, что власти стран должны приложить усилия и оказать поддержку для сохранения рабочих мест в туристической отрасли.
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