Украинцы получат "президентскую" тысячу без задержки из-за выплатного периода

Правительство одобрило необходимые изменения, чтобы отдельные категории населения получили единовременную денежную помощь в размере 1000 грн без задержки. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 22 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагалось, что указанную денежную помощь будет доставлять АО “Укрпочта” в рамках выплатного периода, который установлен для выплат пенсий с 4 по 25 число месяца в течение 3 месяцев подряд, до 25 июня 2020 года.

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“Одним из основных приоритетов работы Укрпочты на время пандемии является, прежде всего, обеспечение наших граждан самым необходимым, в том числе, доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи, чтобы люди получили деньги уже сейчас”, – прокомментировал решение Правительства Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Что это означает:

сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически отсрочена на 9 дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается 4 числа следующего месяца;

благодаря принятым изменениям в случае невозможности выплаты единовременной денежной помощи в течение 5 календарных дней Укрпочта будет обеспечивать ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам.

Справка Finance.ua:

Согласно определенному Правительством порядку, единовременную помощь в сумме 1 тысяча гривен получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тысяч гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

По данным Пенсионного фонда, 10,023 млн человек (88,4% от всех пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 5 тыс грн.

По подсчетам Киевской школы экономики, эти доплаты пенсионерам потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

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