Украинцы получат "президентскую" тысячу без задержки из-за выплатного периода

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Правительство одобрило необходимые изменения, чтобы отдельные категории населения получили единовременную денежную помощь в размере 1000 грн без задержки. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 22 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Предполагалось, что указанную денежную помощь будет доставлять АО “Укрпочта” в рамках выплатного периода, который установлен для выплат пенсий с 4 по 25 число месяца в течение 3 месяцев подряд, до 25 июня 2020 года.
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“Одним из основных приоритетов работы Укрпочты на время пандемии является, прежде всего, обеспечение наших граждан самым необходимым, в том числе, доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи, чтобы люди получили деньги уже сейчас”, – прокомментировал решение Правительства Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Что это означает:
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