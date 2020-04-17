Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.

Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.

«Снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских семей, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В целом, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

Как рассчитывается цена на газ:

с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года;

основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе ( ТТF );

в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа;

следовательно, при расчете цены газа для населения на апрель Нафтогаз, как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины.

Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам.

Справка Finance.ua:

Потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за средства бюджета.

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