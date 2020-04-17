Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.
Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.
«Снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских семей, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
В целом, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.
Как рассчитывается цена на газ:
Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьерВчера, 10:40 - 3833 27
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6368 19
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 5582 13
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4699 10
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 10059 8
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 10059 8
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6368 19
Украинцы смогут получать по две пенсии - ШмыгальВчера, 12:58 - 6340 6
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4699 10
ФЛП І-II групп предлагают освободить от уплаты единого налогаВчера, 15:02 - 4467
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkОколо часа назад - 38
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 324
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 566
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2130 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 878