В течение последних лет в Украине наблюдается стабильный рост украинского инвестиционного рынка.

О чем свидетельствует ежегодный обзор рынка украинского венчурного и частного капитала 2019 года компании «Делойт» и Украинской ассоциации венчурного капитала и частного капитала (UVCA)

«Из года в год наш отчет демонстрирует рост объема инвестиций на украинском рынке. Несмотря на то, что в 2019 году страна прошла через выборы, инвестиции в ряд отраслей продолжали расти. В частности в сферы, связанные с разработкой программного обеспечения, хардверных продуктов и онлайн-сервисами. И хотя 2020 год вносит свои коррективы, отчет демонстрирует, что в Украине действительно есть значительный потенциал для инвестирования. Как только экономическая ситуация в мире стабилизируется, Украина сможет похвастаться новым ростом инвестиций. А пока мы все должны усердно работать над решением внутренних вопросов для повышения доверия к нам и инвестиционной привлекательности нашей страны», – говорит Владимир Юмашев, партнер и лидер группы по оказанию услуг клиентам в сфере ТМТ «Делойт» в Украине.

Основное в 2019 году для инвестиционного рынка Украины:

впервые объем инвестиций в украинские стартапы и IT-компании достиг полумиллиардной отметки за год. Общий объем венчурных инвестиций в украинские IT-компании достиг $510 млн, что в полтора раза превышает максимум 2018 года;

количество сделок в 2019 году было почти таким же, как и в 2018 году: 111 сделок по сравнению со 115 в 2018 году;

в 2019 году объем М&А сделок (слияния и поглощения) увеличился в 18 раз. 15 сделок M&A составили $460 млн, тогда как в 2018 году было 7 сделок на сумму $25,2 млн.

Рост объема инвестиций бизнес-ангелов в 7 раз в 2019 году дал в результате $6.1 млн по сравнению с $0.9 млн в 2018 году.

2019 год отметился 29 выходами для украинских инвесторов, при чем средний чек сделки вырос на 78% и составил $5,7 млн. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, стали лидерами по количеству сделок и их объему, подвинув онлайновый сервис на второе место. Объем сделок ТОП-10 вырос почти вдвое и составил $456 млн.

90% привлеченных инвестиций были капиталом из США.

Украина с каждым годом усиливает свои позиции на международной IT-арене, увеличивая объем инвестиций, привлеченных по всему миру, и становясь домом для юникорнов и R&D хабом для иностранных компаний.

ТОП-10 сделок 2019 года

Инвестиции в рост (growth):

GitLab, $268 млн;

Grammarly, $90 млн;

People.ai, $60 млн;

JiJi.ng, $21 млн.

Раунд A:

Allset, $5 млн;

Unstoppable Domains, $4 млн;

MyCredit, $3 млн;

AllRight, $1,5 млн.

Посевные инвестиции: