Объем инвестиций в украинские стартапы и IT-компании достиг полумиллиардной отметки

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В течение последних лет в Украине наблюдается стабильный рост украинского инвестиционного рынка.
О чем свидетельствует ежегодный обзор рынка украинского венчурного и частного капитала 2019 года компании «Делойт» и Украинской ассоциации венчурного капитала и частного капитала (UVCA)
«Из года в год наш отчет демонстрирует рост объема инвестиций на украинском рынке. Несмотря на то, что в 2019 году страна прошла через выборы, инвестиции в ряд отраслей продолжали расти. В частности в сферы, связанные с разработкой программного обеспечения, хардверных продуктов и онлайн-сервисами. И хотя 2020 год вносит свои коррективы, отчет демонстрирует, что в Украине действительно есть значительный потенциал для инвестирования. Как только экономическая ситуация в мире стабилизируется, Украина сможет похвастаться новым ростом инвестиций. А пока мы все должны усердно работать над решением внутренних вопросов для повышения доверия к нам и инвестиционной привлекательности нашей страны», – говорит Владимир Юмашев, партнер и лидер группы по оказанию услуг клиентам в сфере ТМТ «Делойт» в Украине.
Основное в 2019 году для инвестиционного рынка Украины:
Рост объема инвестиций бизнес-ангелов в 7 раз в 2019 году дал в результате $6.1 млн по сравнению с $0.9 млн в 2018 году.
2019 год отметился 29 выходами для украинских инвесторов, при чем средний чек сделки вырос на 78% и составил $5,7 млн. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, стали лидерами по количеству сделок и их объему, подвинув онлайновый сервис на второе место. Объем сделок ТОП-10 вырос почти вдвое и составил $456 млн.
90% привлеченных инвестиций были капиталом из США.
Украина с каждым годом усиливает свои позиции на международной IT-арене, увеличивая объем инвестиций, привлеченных по всему миру, и становясь домом для юникорнов и R&D хабом для иностранных компаний.
ТОП-10 сделок 2019 года
Инвестиции в рост (growth):
Раунд A:
Посевные инвестиции:
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