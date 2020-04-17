Межбанк: регулятор удерживал курс от проседания

Как и вчера – в среду главными игроками на валютных торгах были крупные клиенты. Но в отличии от вторника – Нацбанк все же выходил с интервенцией по выкупу доллара во второй половине дня и пополнял резервы по цене 27 гривен за доллар. Именно этим регулятор и удержал курс от проседания ниже.

Драйверами поведения рынка были: 1) необходимость завершения налоговых платежей у запоздавших по расчетам с государством клиентов и 2) текущая хозяйственная деятельность компаний.

Нельзя сказать, что перевес предложения валюты был критическим, но все же покупателей было явно меньше и они имели все основания торговаться по курсу с целью скупки валюты максимально дешево.

Продавцы ожидали регулятора на межбанке еще в первой половине дня, но он выжидал проседания котировок до уровня в 27 гривен и лишь тогда решил поучаствовать в выкупе излишков доллара.

Ход торгов:

В первый час сессии большинство клиентов еще только определялись со своими планами и к 11 часам доллар с утренних 27,09/27,12 практически завис на отметке 27,10/27,12. Но это продолжалось недолго.

Возможности покупателей быстро исчерпались, а количество продавцов не уменьшалось и к 12:00 курс просел до 27,04/27,06 гривен, а к обеду и до 27,015/27,04.

Продавцы рассчитывали на Нацбанк, но он тянул. Лишь после обеда (когда курс окончательно просел до отметок в 27 гривен и уже был готов пойти ниже) – регулятор начал выкупать доллар по 27,00.

Это остановило проседание котировок и к 15 часам они замерли на уровне 27,00/27,02.

Но как только Нацбанк ушел с рынка – курс на единичных сделках чуть просел при покупке – до 26,995/ 27,025 гривен уже до самого завершения сессии.

Главные события 22 апреля на межбанке:

Доллар с утренних 27,09/27,12 гривен просел до 26,995/27,025 к концу торгов; НБУ на межбанке сегодня выкупал доллар по 27 гривен через Matching. Купил по нашим наблюдениям порядка $28-40 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0841 гривен, а официальный на 23 апреля составил 27,0536 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,01 / 27,03

евро – 29,37 / 29,38

российский рубль – 0,3525 / 0,3529

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0830 / 1,0832

Курсы валют на Межбанке

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