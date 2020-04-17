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Украина увеличила импорт гречки почти в 7 раз

Украина увеличила импорт гречки почти в 7 раз

Украина в январе-марте текущего года увеличила импорт гречки до 115 млн гривен, что в 6,5 раза больше, чем за первый квартал 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной таможенной службы в Facebook.

“Гречки в первом квартале 2020 года Украина импортировала на 115 млн гривен (4,6 миллиона долларов), а это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех”, – отмечается в сообщении.

3 апреля Кабинет министров запретил экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года. В конце марта Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост цен на гречневую крупу более чем на 50%, что было вызвано ажиотажем на фоне распространения коронавируса и введенного правительством карантина.

По материалам УКРИНФОРМ
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