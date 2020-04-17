Украина увеличила импорт гречки почти в 7 раз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина в январе-марте текущего года увеличила импорт гречки до 115 млн гривен, что в 6,5 раза больше, чем за первый квартал 2019 года.
Об этом говорится в сообщении на странице Государственной таможенной службы в Facebook.
“Гречки в первом квартале 2020 года Украина импортировала на 115 млн гривен (4,6 миллиона долларов), а это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех”, – отмечается в сообщении.
3 апреля Кабинет министров запретил экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года. В конце марта Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост цен на гречневую крупу более чем на 50%, что было вызвано ажиотажем на фоне распространения коронавируса и введенного правительством карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьерВчера, 10:40 - 3615 26
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6026 15
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 4993 12
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4442 9
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)Вчера, 08:02 - 4863 8
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 9275 5
Украинцы смогут получать по две пенсии - ШмыгальВчера, 12:58 - 6212 6
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6026 15
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 4993 12
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4442 9
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 291
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 561
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2113 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 874
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2506