0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 186 0

Коронавирусный экономический кризис станет самым масштабным со времен Второй мировой войны — Fitch

Коронавирусный экономический кризис станет самым масштабным со времен Второй мировой войны — Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что мировой валовый внутренний продукт в 2020 году упадет на 3,9% — больше всего в послевоенном периоде.

Об этом говорится в отчете Fitch.

Новый экономический спад агентство называет “рецессией беспрецедентной глубины”. В частности, падение экономики Евросоюза оценивают на уровне 7%, США — на уровне 5,6%. Экономика Великобритании, по оценкам Fitch, упадет на 6,3%.

Чиатйте также: Коронакризис будет стоить Европе сотни миллиардов евро – эксперты

Агентство отмечает, что ухудшило свою оценку последствий COVID-19 для мировой экономики вдвое по сравнению с предыдущим прогнозом, который подготовили в начале апреля 2020 года.

Кроме этого, по оценкам Fitch, новый экономический кризис, который вызвал коронавирус, станет вдвое сильнее экономического падения во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.