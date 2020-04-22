Коронавирусный экономический кризис станет самым масштабным со времен Второй мировой войны — Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что мировой валовый внутренний продукт в 2020 году упадет на 3,9% — больше всего в послевоенном периоде.

Об этом говорится в отчете Fitch.

Новый экономический спад агентство называет “рецессией беспрецедентной глубины”. В частности, падение экономики Евросоюза оценивают на уровне 7%, США — на уровне 5,6%. Экономика Великобритании, по оценкам Fitch, упадет на 6,3%.

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Агентство отмечает, что ухудшило свою оценку последствий COVID-19 для мировой экономики вдвое по сравнению с предыдущим прогнозом, который подготовили в начале апреля 2020 года.

Кроме этого, по оценкам Fitch, новый экономический кризис, который вызвал коронавирус, станет вдвое сильнее экономического падения во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов.