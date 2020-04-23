Как изменился рынок услуг за месяц карантина

Во время карантина украинцы в 5 раз чаще заказывали доставку продуктов и в три раза чаще заказывали ремонт тренажеров.

Об этом свидетельствует анализ онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Бизнес-услуги, ремонт и уборка:

пошатнулся спрос на деловые услуги – в марте и апреле подработку бухгалтерам, юристам, финансистам и кадровикам предлагали на 30% реже, чем в феврале;

спрос на заказ ремонта мебели уменьшился на 26% по сравнению с февралем;

мастеров и клинеров заказывали на 14% реже, чем раньше;

спрос на строительные работы вырос на 23% по сравнению с февралем, и это примерно в 3 раза меньше, чем темп прошлого года;

спрос на отделочные работы даже немного снизился;

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примерно на уровне февраля остались заказы по ремонту техники и автомобилей;

сохранился спрос и на складские услуги.

Доставка, здоровье и спорт:

заказы на доставку продуктов увеличились в 5 раз, лекарств — в 4;

ремонт тренажеров начали заказывать в 3 раза чаще;

с середины марта няни стали более востребованными — их услуги заказывали на 18% чаще по сравнению с докарантинным февралем;

не отстают от них и швеи — все те же 18%. Многие специалисты, которые раньше занимались пошивом одежды, теперь отшивают маски.

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