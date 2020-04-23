Как изменился рынок услуг за месяц карантина

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Во время карантина украинцы в 5 раз чаще заказывали доставку продуктов и в три раза чаще заказывали ремонт тренажеров.
Об этом свидетельствует анализ онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.
Бизнес-услуги, ремонт и уборка:
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Доставка, здоровье и спорт:
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