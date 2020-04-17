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У Xiaomi появится смартфон-раскладушка (фото)

У Xiaomi появится смартфон-раскладушка (фото)

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, намерена выпустить смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате классических «раскладушек».

Речь идёт об аппарате, которому предстоит конкурировать с моделями Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr нового поколения. Иными словами, пользователи смогут складывать устройство по вертикали, уменьшая его длину в два раза.

Утверждается, что Xiaomi ведёт переговоры о поставках гибких экранов для смартфона-раскладушки с Samsung Display. Не исключено также, что китайский разработчик закажет такие панели от другого южнокорейского производителя — компании LG.


Фото: 3dnews.ru

Информации о характеристиках будущего складного аппарата Xiaomi пока, к сожалению, нет. Но интернет-ресурсы уже опубликовали концептуальные рендеры будущего смартфона, сформированные с учётом имеющейся патентной документации.

Предположительно, создаваемое устройство получит небольшой внешний экран для отображения полезной информации и различных уведомлений. Внутренняя камера якобы расположится на рамке над гибким дисплеем, а тыльная камера вберёт в себя не менее двух оптических модулей и светодиодную вспышку.


Фото: 3dnews.ru

Массовое производство смартфона-раскладушки Xiaomi должно начаться во второй половине текущего года.

По материалам 3dnews.ru
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