У Xiaomi появится смартфон-раскладушка (фото)

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Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, намерена выпустить смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате классических «раскладушек».
Речь идёт об аппарате, которому предстоит конкурировать с моделями Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr нового поколения. Иными словами, пользователи смогут складывать устройство по вертикали, уменьшая его длину в два раза.
Утверждается, что Xiaomi ведёт переговоры о поставках гибких экранов для смартфона-раскладушки с Samsung Display. Не исключено также, что китайский разработчик закажет такие панели от другого южнокорейского производителя — компании LG.
Фото: 3dnews.ru
Информации о характеристиках будущего складного аппарата Xiaomi пока, к сожалению, нет. Но интернет-ресурсы уже опубликовали концептуальные рендеры будущего смартфона, сформированные с учётом имеющейся патентной документации.
Предположительно, создаваемое устройство получит небольшой внешний экран для отображения полезной информации и различных уведомлений. Внутренняя камера якобы расположится на рамке над гибким дисплеем, а тыльная камера вберёт в себя не менее двух оптических модулей и светодиодную вспышку.
Фото: 3dnews.ru
Массовое производство смартфона-раскладушки Xiaomi должно начаться во второй половине текущего года.
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