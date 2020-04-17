Apple отложила выпуск iPhone SE Plus и iPhone 12

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Производство iPhone 12 было отложено на месяц. Новая модель iPhone SE Plus, упоминание которой нашли в последнем коде iOS 14, вероятно, также была отложена на год.
Apple стала одной из крупнейших компаний, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Кроме прогнозируемого меньшего количества отгрузок, ожидается, что компания также задержит производство новых iPhone. Аналитик Ming-Chi Ku заявил, что Apple уже начала распределять задачи среди своих сотрудников по изготовлению «iPhone 12», но этот процесс и тестирование будут отложены на месяц.
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Кроме этого, сообщается, что кроме 4,7-дюймового SE Apple планировала выпустить Plus-версии устройств. Доказательства этого также были обнаружены в кодах iOS 14, но компания задержала запуск устройства из-за пандемии и производственных задержек. Эксперты считают, что выхода модели не стоит ждать до второй половины 2021 года.
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