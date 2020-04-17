Зеленский планирует создать государственную авиакомпанию-перевозчика

В Украине будет создана современная государственная авиакомпания-перевозчик.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фильме “Год президентства Зеленского”.

По его словам, сейчас уже есть предварительная договоренность с государственным предприятием “Антонов” о производстве украинских самолетов для использования во время внутренних авиаперевозок.

“Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Аны? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу… Мы должны сделать современную государственную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines, сингапурских авиалиний. Государство готово выделить на это деньги. Именно для того, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика”, – заявил Зеленский.

Глава государства надеется, что “Антонов” обеспечит достаточное количество самолетов.

“Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному “Антонову” и создадим много рабочих мест”, – резюмировал Зеленский.