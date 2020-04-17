Какие услуги появятся на портале "Дія" в ближайшее время

В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн и другие услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дія”.

“В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Также граждане могут проверить имеющуюся информацию о себе из 5 государственных реестров», – отметил Шмыгаль.

По его словам, в приложении можно будет:

оформить пособие при рождении ребенка;

возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до 3 лет;

получить справку об отсутствии судимости;

просмотреть карту, или подать иск в суд.

Шмыгаль также отметил, что украинцы стали значительно чаще пользоваться услугами онлайн. В частности 173 809 украинцев воспользовались порталом Дія и прошли курс Дія – цифровое образование. Премьер подчеркнул, что конечной целью является перевести 100% услуг в онлайн до 2024 года и преодолеть коррупцию, сделав ее невозможной при получении услуг от государства.

На портале сейчас реализованы 27 публичных услуг онлайн. Однако, в течение этого года в онлайн будут переведены 50 приоритетных услуг. Полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Справка Finance.ua:

В Минцифры анонсировали официальный релиз мобильного приложения “Дія” на 30 января 2020 года.

16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме.

22 апреля 2020 года в Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении Дія.

Ранее Минцифры анонсировало новую функцию в мобильном приложении «Дія» – е-пенсии.

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