Какие услуги появятся на портале "Дія" в ближайшее время

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В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн и другие услуги.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дія”.
“В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Также граждане могут проверить имеющуюся информацию о себе из 5 государственных реестров», – отметил Шмыгаль.
По его словам, в приложении можно будет:
Шмыгаль также отметил, что украинцы стали значительно чаще пользоваться услугами онлайн. В частности 173 809 украинцев воспользовались порталом Дія и прошли курс Дія – цифровое образование. Премьер подчеркнул, что конечной целью является перевести 100% услуг в онлайн до 2024 года и преодолеть коррупцию, сделав ее невозможной при получении услуг от государства.
На портале сейчас реализованы 27 публичных услуг онлайн. Однако, в течение этого года в онлайн будут переведены 50 приоритетных услуг. Полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
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