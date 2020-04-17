В США одобрили первый домашний тест на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование домашнего тестового набора COVID-19. LabCorp, диагностическая компания, производящая тесты, говорит, что она предоставит первый доступ медицинским работникам и лицам, оказывающим первую помощь.

С помощью этого теста люди могут брать образец жидкости, но им все равно нужно будет отправить его в лабораторию для тестирования. Самоанализ не требует от клинициста выполнения теста. Это также освобождает больше средств индивидуальной защиты. Тест стоит $119. Люди, проходящие этот тест, закручивают ватный тампон прямо в ноздрю. Когда врачи берут образцы для теста COVID-19, они втыкают тампон очень глубоко в нос пациента, пытаясь достать до нижней носовой раковины, который соединяется с носоглоткой.

Согласно анализу, проведенному UnitedHealth Group и Фондом Гейтса, самоочищающиеся тампоны носа так же точны, как и более инвазивные методы. FDA начал разрешать эти типы тампонов в конце марта, хотя агентство заявило, что они все еще должны были быть сделаны под наблюдением врача.

В течение последнего месяца ряд биотехнологических стартапов создали и попытались продавать домашние тесты, утверждая, что они могут производить их в соответствии с правилами, которые позволяют сертифицированным лабораториям разрабатывать и распространять свои собственные тесты. В FDA, тем не менее, заявили, что любой набор тестов, который позволяет людям собирать свои собственные образцы дома, нуждается в дополнительном разрешении. Тест LabCorp, созданный его ориентированной на потребителя торговой маркой Pixel, является первым, кто получил такое разрешение.

Лабораторная часть теста уже была одобрена для использования, но она все еще основывалась на образцах, собранных медицинскими работниками. Как и все другие тесты COVID-19, представленные на рынке, FDA одобрило этот тест в соответствии со своими правилами использования в экстренных случаях; он не прошел нормальный процесс утверждения. Ежедневно в Соединенных Штатах регистрируется около 147 000 тестов COVID-19, которых, по словам экспертов, может быть больше, так как не хватает тестов, необходимых для контроля над вспышкой.