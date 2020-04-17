В браузере Chrome нашли критическую уязвимость

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Google недавно выпустил стабильную версию Chrome 81, но в нем обнаружили критическую ошибку “нулевого дня”.
Тем не менее, пользователям не стоит слишком беспокоиться, поскольку Google уже предлагает исправление. Уже доступно обновление с последней загружаемой версией приложения (81.0.4044.113). И Google заставляет пользователей устанавливать эту версию, чтобы избежать утечки своих данных. Google не предоставляет каких-либо конкретных сведений о возникновении этой ошибки, но описание обновления указывает на то, что речь идет о распознавании голоса. Обратите внимание, что из-за пандемии COVID-19 следующее большое обновление (Chrome 82) было полностью отменено.
Изменения и разработки, которые были запланированы для этой версии, были перенесены в Chrome 83. Chrome 81, первоначально запланированный на 17 марта и отложенный из-за продолжающейся вспышки коронавируса, наконец-то вышел. Эта версия содержала два основных нововведения: улучшенная поддержка WebXR (технология дополненной реальности) и начальная поддержка стандарта Web NFC.
Другие важные нововведения были запланированы, но они были отложены. Редизайн пользовательского интерфейса для элементов веб-форм Chrome еще не готов, отмена поддержки протоколов шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1 была отложена до Chrome84.
Решение отложить удаление этих двух протоколов связано с текущей пандемией COVID-19. Отсутствие протоколов может помешать некоторым пользователям Chrome81 получить доступ к критически важным государственным сайтам здравоохранения, которые все еще используют устаревшие TLS 1.0 и 1.1 для своих соединений HTTPS. Релиз Chrome 81 – один из самых сложных в истории браузеров.
Разработчикам не только пришлось перенести ряд функций на следующую версию, но и пойти на трехнедельную задержку с запуском этой версии, что нарушило график регулярных шестинедельных выпусков Google. Поэтому гигант программного обеспечения сделал первый шаг в своем роде, чтобы пропустить Chrome 82. Следующей версией будет Chrome 83 – очевидно, он также будет доступен не через полтора месяца, а через два.
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