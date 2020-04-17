Ощадбанк предлагает малому бизнесу бесплатное пользование POS-терминалами

Ощадбанк предлагает новым клиентам малого бизнеса бесплатное пользование POS-терминалами на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк предлагает специальные условия эквайрингового обслуживания для новых клиентов микро- и малого бизнеса, которые ранее не использовали в работе POS-терминалы и хотят адаптировать свой бизнес под новые реалии”, – говорится в сообщении.

Стоимость услуги:

до 31 июля 2020 года пользование терминалом бесплатное;

платить нужно только проценты от суммы операций.

Для кого актуально предложение:

аптеки;

продуктовые, хозяйственные и зоомагазины, работающие во время карантина.

Справка Finance.ua:

В марте 2020 года “Ощадбанк выдал малому и среднему бизнесу кредитов на 623 млн гривен.

Ощадбанк присоединился к реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году, подписав договор о взаимодействии с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению.

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