Какой будет Украина после карантина - прогнозы экспертов

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Карантин стал уникальным явлением для всего мира, в том числе и для Украины. Многие говорят, что после карантина мир уже не будет прежним, ведь изменится множество привычных процессов. Журналисты решили узнать мнение политологов, экономистов, продюсеров и представителей IT-индустрии.
Экономика. Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, прогнозирует ослабление карантина не раньше мая. Скорее всего, карантинные ограничения начнут ослаблять после майских праздников, возможно, 12 мая.
“Многие люди останутся без средств к существованию, ожидается рост политического напряжения. Не исключено, что в ряде стран мира будут установлены диктаторские режимы. Возможны новые вооруженные конфликты и войны. Международные связи значительно ослабнут. Страны станут более закрытыми. Ряд стран введут визовый режим или ужесточат требования при получении виз”, — делится мнением эксперт.
Николай Мельник из аналитической группы “Левиафан” также прогнозирует отмену карантина в Украине до середины мая, однако кардинальной смены привычных уставов не ожидает.
“Заявления о том, что мир никогда не будет таким, как до этого, мы слышали и после трагедии “9/11” (серия терактов 11 сентября 2001 года в США. – Ред.), и после финансового кризиса в 2008 году, и после аннексии Крыма, и слышим сейчас. Журналистам и политикам нравятся клише, которые хорошо можно тиражировать. Поэтому мир будет таким, как и был до этого, разве что каждое правительство будет считать примером хорошего тона объявить об увеличении расходов на медицину”, — говорит эксперт.
Юрий Подорожний, политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, отмечает, что пандемия запустила очередной мировой кризис. Такие кризисы возникают каждые 10-15 лет, но мир испугался сегодняшнего кризиса в первую очередь потому, что ни одна система медицинского обслуживания не смогла адекватно ответить на пандемию.
“Коронавирус спровоцировал более глубокий экономический кризис, разгребать который общество будет дольше обычного. Но глубина и масштабы нам не известны. Ведь не понятно, смогут ли карантинные меры локализировать вирус, к тому же, не исключено, что мир ждет вторая волна. Но ведь и так же возможно, что уже в ближайшее время появится вакцина, которая остановит кризис медицинский и, очевидно, спровоцирует экономический рост, вызванный простым оптимизмом.
Произойдут ли изменения в мировой экономике? Да, произойдут, но причиной станет не вирус, а развитие колоссальными темпами информационных технологий, которым уже становится тесно не только в парадигме представлений об экономике, присущей второй половине ХХ столетия, но и – что очень важно – политике. А потому коронавирус и вся шумиха из-за пандемии — это скорее темный туннель между прошлой эпохой и новой. А потому рассуждать о том, как мы пройдем его, можно и нужно. Хотя бы для того, чтоб не наделать очередных ошибок”, — говорит Подорожний.
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