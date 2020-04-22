Пенсии в мае повысят не всем

Повышение пенсий в мае на 11% коснется не всех украинских пенсионеров. В среднем украинцы должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная надбавка составит 100 гривен. Однако в Пенсионном фонде заявили, что и эту сумму получат не все.

Отмечается, что на 11% правительство повысит расчетный размер пенсии (то, что заработали), а не ту сумму, которую по факту получают украинцы. Если на сегодняшний день фактическая пенсия уже выше расчетной более чем на 11%, то в мае прибавки ждать не стоит. Также повышение не коснется тех граждан, которые получают пенсию по “специальным” условиям.

Те украинцы, которые выполнили требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), с мая должны получать минимальную пенсию 2100 грн. Доплата составит сумму, которой не хватает до указанного размера.

Справка Finance.ua: