НБУ просит Нацкомфинуслуг поддержать страховые компании

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Национальный банк подал предложения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), по поддержке работы страховых компаний в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“В условиях карантина страховым компаниям трудно, а порой и невозможно соблюдать и ограничительные меры, и действующие нормативно-правовые акты Нацкомфинуслуг, регулирующие работу страховщиков. Текущее регулирование не только не предусматривает для ряда бизнес-процессов страховых компаний возможность дистанционного документооборота, а, наоборот, требует личного присутствия страхователей и клиентов во время подписания документов”, – говорится в сообщении.
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Кроме того, введенные карантинные меры влияют на способность страховых компаний своевременно выполнять ряд других регуляторных требований.
Что предлагает НБУ:
Также Нацбанк готов совместно с Нацкомфинуслуг обратиться в Государственную налоговую службу Украины, чтобы на период действия карантина налоговой признавались как оригиналы, так и копии документов, которые подтверждают осуществление страховых выплат, страховых возмещений, выкупные суммы и пенсионные выплаты по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионного вклада и доверительного управления.
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