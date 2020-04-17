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НБУ просит Нацкомфинуслуг поддержать страховые компании

НБУ просит Нацкомфинуслуг поддержать страховые компании

Национальный банк подал предложения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), по поддержке работы страховых компаний в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В условиях карантина страховым компаниям трудно, а порой и невозможно соблюдать и ограничительные меры, и действующие нормативно-правовые акты Нацкомфинуслуг, регулирующие работу страховщиков. Текущее регулирование не только не предусматривает для ряда бизнес-процессов страховых компаний возможность дистанционного документооборота, а, наоборот, требует личного присутствия страхователей и клиентов во время подписания документов”, – говорится в сообщении.

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Кроме того, введенные карантинные меры влияют на способность страховых компаний своевременно выполнять ряд других регуляторных требований.

Что предлагает НБУ:

  • не применять меры воздействия, в частности штрафные санкции к страховым компаниям в связи с переходом на дистанционное ведение бизнеса на период карантина, в том числе во время заключения или расторжения договоров, осуществления выплат, превышения максимального срока выплат и нарушения сроков ответов на запросы;
  • не применять мер воздействия в случае, если страховщик не считает нарушением договора задержку уплаты очередных взносов со стороны страхователя-физического лица;
  • не применять меры воздействия и штрафные санкции к страховым компаниям на время карантина за несвоевременное повышение квалификации для руководителей и главных бухгалтеров страховщиков;
  • предоставить страховым компаниям дополнительное время для утверждения и обнародования финансовой отчетности за 2019 год.

Также Нацбанк готов совместно с Нацкомфинуслуг обратиться в Государственную налоговую службу Украины, чтобы на период действия карантина налоговой признавались как оригиналы, так и копии документов, которые подтверждают осуществление страховых выплат, страховых возмещений, выкупные суммы и пенсионные выплаты по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионного вклада и доверительного управления.

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По материалам Finance.UA
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