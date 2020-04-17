Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль допустил, что в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

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Следующим этапом будет запуск междугородного, а затем – межобластного сообщения.

“Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают”, – сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет “точно не до 11 мая”.