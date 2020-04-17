Xiaomi прекратила продажи инновационного зарядного устройства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксперты по безопасности обнаружили, что зарядное устройство на основе нитрида галлия Xiaomi GaN Type-C 65 Вт имеет чип памяти, используемый для устранения потенциальных проблем и обновления протокола зарядки. В то же время в прошивке отсутствует шифрование, то есть хакеры имеют возможность ее изменить.
В качестве простейшего примера использования этой уязвимости можно привести очень высокое выходное напряжение. Такой скачок напряжения может попросту сжечь смартфон.
Источники из каналов поставок в Китае подтвердили, что Xiaomi изъяла это зарядное устройство со всех цифровых платформ, а также из розничных магазинов, сославшись на так называемые «экстренные причины».
Зарядное устройство Xiaomi GaN Type-C 65 Вт может обеспечить максимальную мощность зарядки 50 Вт для Xiaomi Mi 10 Pro. Для полной зарядки Mi 10 Pro требуется всего 45 минут. В то же время он поддерживает и другие протоколы быстрой зарядки.
Кроме того, устройство можно было использовать для зарядки iPhone. Компания заявила, что при использовании зарядного устройства 65 Вт для зарядки iPhone 11 скорость зарядки выше, чем у первоначального зарядного устройства 5 Вт, примерно на 50%.
Благодаря новому полупроводниковому материалу GaN (нитрид галлия), размер этого зарядного устройства примерно на 48% меньше, чем у стандартного адаптера Xiaomi. Кроме того, USB-зарядное устройство GaN Type-C 65W от Xiaomi поддерживает интеллектуальную настройку выходного тока в нескольких передачах.
Его можно использовать и для мощных устройств, таких как новые ноутбуки MacBook Pro и Xiaomi.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщикиВчера, 12:48 - 2971 16
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубльВчера, 11:55 - 5017 6
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефтьВчера, 11:45 - 1545 6
23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупциюВчера, 15:15 - 1030 5
Телефонные мошенники взялись за АЗСВчера, 08:30 - 2928 4
ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знатьВчера, 10:47 - 6590
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубльВчера, 11:55 - 5017 6
Дочка "Новой почты" отчитывается о наибольшей прибыли среди финкомпаний за 2019 годВчера, 13:40 - 4745 2
Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"Вчера, 11:01 - 4493 2
Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллараВчера, 08:00 - 3390
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 480
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1837 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 787
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2371
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12830 1