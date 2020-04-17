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Xiaomi прекратила продажи инновационного зарядного устройства

Xiaomi прекратила продажи инновационного зарядного устройства

Эксперты по безопасности обнаружили, что зарядное устройство на основе нитрида галлия Xiaomi GaN Type-C 65 Вт имеет чип памяти, используемый для устранения потенциальных проблем и обновления протокола зарядки. В то же время в прошивке отсутствует шифрование, то есть хакеры имеют возможность ее изменить.

В качестве простейшего примера использования этой уязвимости можно привести очень высокое выходное напряжение. Такой скачок напряжения может попросту сжечь смартфон.

Источники из каналов поставок в Китае подтвердили, что Xiaomi изъяла это зарядное устройство со всех цифровых платформ, а также из розничных магазинов, сославшись на так называемые «экстренные причины».

Зарядное устройство Xiaomi GaN Type-C 65 Вт может обеспечить максимальную мощность зарядки 50 Вт для Xiaomi Mi 10 Pro. Для полной зарядки Mi 10 Pro требуется всего 45 минут. В то же время он поддерживает и другие протоколы быстрой зарядки.

Кроме того, устройство можно было использовать для зарядки iPhone. Компания заявила, что при использовании зарядного устройства 65 Вт для зарядки iPhone 11 скорость зарядки выше, чем у первоначального зарядного устройства 5 Вт, примерно на 50%.

Благодаря новому полупроводниковому материалу GaN (нитрид галлия), размер этого зарядного устройства примерно на 48% меньше, чем у стандартного адаптера Xiaomi. Кроме того, USB-зарядное устройство GaN Type-C 65W от Xiaomi поддерживает интеллектуальную настройку выходного тока в нескольких передачах.

Его можно использовать и для мощных устройств, таких как новые ноутбуки MacBook Pro и Xiaomi.

По материалам НВ
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