Межбанк: крупные операторы сыграли основную скрипку

Как мы и прогнозировали в своем утреннем комментарии – основную скрипку на валютных торгах сегодня играли крупные операторы, а мотиваторами для участников рынка были: необходимость завершения бюджетных платежей у запоздавших по расчетам с государством клиентов и зачисление компаниям валютной выручки практически за два дня (за прошлую пятницу и выходной в Украине понедельник).

Это и предопределило поведение рынка в течение дня. С самого утра клиенты посчитали необходимые им объемы продажи валюты под свои гривневые операции и к 12 часам основная часть покупателей уже закрыли свои сделки, так как продавцов оказалось больше.

Превышение предложения над спросом уже ощущалось на протяжении всей дальнейшей сессии и лишь в конце дня – на единичных и малообъемных сделках спекулянты подтянули котировки к уровню 27,09/27,12 гривен за доллар. НБУ на межбанке сегодня не появлялся, хотя ближе к обеду и мог бы выкупить $5-20 млн в резервы. Но предпочел этого не делать.

Ход торгов:

Рынок зависел от ситуативных курсовых задач и действий крупных игроков. И к 11 часам доллар с утренних 27,07/27,11 чуть подрос до 27,10/27,13 гривен за счет небольшого превышения спроса. Но уже после 11:00 продавцов стало значительно больше, что позволило покупателям не только торговаться по курсу, но и занизить его до 27,08/27,10 к 12 часам и до 27,055/27,075 к обеду. НБУ на рынок не вышел.

После 14 часов спрос незначительно вырос за счет появившихся небольших по суммам запоздавших покупателей и спекулянты на этих сделках смогли подтянуть курс до 27,055/27,085 гривен к 16 часам и до 27,09/27,12 к концу сессии.

Главные события 21 апреля на межбанке:

Доллар с утренних 27,07/27,11 гривен формально чуть вырос до 27,09/27,12 к концу торгов; НБУ на торгах сегодня не появлялся; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0957 гривен, а официальный на 22 апреля составил 27,0815 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,05 / 27,08

евро – 29,30 / 29,33

российский рубль – 0,3509 / 0,3515

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0861 / 1,0863

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