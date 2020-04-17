Розничная торговля в марте возросла - Госстат

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Физический объем оборота розничной торговли в Украине марте 2020 года вырос на 6,1% по сравнению с мартом прошлого года и на 4,4% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, в январе-марте 2020 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 10,6%, что меньше, чем за первые два месяца года (13,5%).
Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за первый квартал года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 15,3%), Днепропетровской (на 15,0%), Харьковской (на 14,9%) и Запорожской (на 14,8%) областях.
Инфографика: ukrstat.gov.ua
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