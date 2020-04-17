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НБУ предоставил рефинансирование семи банкам на 963 миллиона

НБУ предоставил рефинансирование семи банкам на 963 миллиона

Национальный банк 17 апреля 2020 года предоставил семи банкам 963,2 млн грн рефинансирования на 28 дней.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Национальный банк Украины 17 апреля 2020 года путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков предоставил семи банкам 963,2 млн грн рефинансирования под 10% годовых на срок 28 дней.

Как сообщалось, 10 апреля 2020 года НБУ предоставил трем банкам 260 млн грн рефинансирования под 10% на 28 дней.

Как известно, рефинансирование (refinancing) – это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. Основной целью рефинансирования является регулирование ликвидности банков на выполнение Национальным банком функции кредитора последней инстанции.

По материалам УКРИНФОРМ
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