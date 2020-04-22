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Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летом

Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летом

В понедельник, 20 апреля, стоимость нефти показала самый низкий уровень за 20 лет. По некоторым маркам она ушла даже в минус. Как это отразится на ценах бензина и газа? Взволнованные наблюдатели попросили мнения эксперта в этой области.

Основатель компании “Прайм“ Дмитрий Леушкин предположил, что цена бензина летом будет 12 грн за литр, а газа – 4,5 грн.

“Что будет с ценой на топливо в Украине? Упадет, но не так жестко, как нефть. Тут проще, ситуация с резервуарами для хранения ГСМ намного лучше. И даже если нефть будет стоить ноль, то маржа переработки, доставка до границы, а самое важное – это налоги, логистика по АЗС, зарплаты, аренды, кредиты и прочее”, – сказал он.

По мнению эксперта, летом 2020 года цены на топливо существенно снизятся. При этом не следует ожидать положительной динамики для экономики. Снижение стоимости приведет к уменьшению денежного потока в госбюджет и падению зарплат сотрудников транспортной сферы.

“Цены на АЗС 12-16 гривен за литр дизеля и бензина и газа 4,5-7 гривен. В зависимости от бренда сети. Я думаю, что вполне вероятно увидеть летом, подчеркиваю ЛЕТОМ. Май – не лето, если что,“ – отметил Леушкин.

По материалам bigmir.net
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