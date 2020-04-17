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Как карантин в марте повлиял на грузоперевозки

Как карантин в марте повлиял на грузоперевозки

В январе-марте 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 68,9 млрд.ткм, что на 14,9% меньше января-марта 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Предприятиями транспорта перевезено 140,7 млн тонн грузов, что на 13,1% меньше объемов января-марта 2019 года.

Таким образом, в марте зафиксировано даже восстановление грузооборота. В январе-феврале 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 43,4 млрд.ткм, что на 16,0% меньше объема января-февраля 2019 года.

Предприятиями транспорта было перевезено 90,1 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше объемов января-февраля 2019 года.

По данным таможенной статистики, экспорт из Украины в марте упал незначительно. Объем внешней торговли товарами в январе-марте 2020 года составил 25,678 млрд долларов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов).

По материалам РБК-Украина
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