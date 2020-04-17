Исследователи проследили путь коронавируса в Сети

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В новом исследовании, проведенном аналитиком по киберразведке Мелани Смит из аналитической компании Graphika, она сравнила беседы о коронавирусе в Твиттере в январе, феврале и марте, найдя цепочку с первых упоминаний о нем в Интернете. Исследователи из Graphika обнаружили, что теории заговора о коронавирусе процветали в январе и феврале, когда новости о вирусе еще не полностью захватили внимание мира.
В марте появилось больше просмотров. В то же время ранее популярные ксенофобские хэштеги, такие как #chinavirus и #wuhanvirus, были заменены общепринятыми тегами для этого вируса. В раннем информационном вакууме дезинформация обычно фокусировалась на причине вируса и тайне его происхождения, и выдвигалось множество необоснованных теорий.
В феврале шквал заговоров обвинил Билла Гейтса в том, что он создал пандемию и потенциально извлекает выгоду из вакцины.
В это время также появились необоснованные слухи о лекарстве от COVID-19, включая “чеснок, отбеливатель, строгое потребление воды и раствор серебра (потенциально смертельные дозы коллоидного серебра)”.
По словам исследователей Graphika, после первых волн дезинформации, идея коронавируса как политического вопроса появилась в Твиттере в феврале. Появление политизированного контента о вирусе произошло вместе с “заметным” снижением активности со стороны научных и медицинских учреждений в то время, а также с увеличением количества сайтов с некачественными обновлениями данными о коронавирусе.
Хотя спад теорий заговора может быть естественным результатом того, что основное внимание обратилось к вирусу, сохраняющаяся тенденция в этом направлении может указывать на то, что соцсети пресекают поток дезинформации.
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