Последняя редакция "антиколомойского" законопроекта - СМИ

Члены финансового комитета ВР подготовили последнюю редакцию банковского законопроекта № 2571-д – в частности, предлагают увеличить сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством.

Об этом говорится в вспомогательной таблице к сравнительной таблице к законопроекту.

Предлагается убрать изменение в ст. 530 Гражданского Кодекса относительно того, что норма “если срок (период) выполнения должником обязательства не установлен или определен моментом предъявления требования, кредитор имеет право требовать его выполнения в любое время” может иметь исключения, предусмотренные законом.

Кроме этого, со ст. 74 закона о НБУ “Решения, действия или бездействие Нацбанка или его должностных и служебных лиц могут быть обжалованы в суде исключительно с целью установления их законности. Особенности обжалования отдельных решений Национального банка устанавливаются законом” предлагают убрать слово “исключительно”.

В то же время в закон “Об исполнительном производстве” добавили, что “не подлежат аресту средства банка, находящиеся на его корреспондентских счетах”, и что “взыскание средств с корреспондентских счетов банка производится в порядке, установленном НБУ”.

Также добавили норму о размере уставного капитала банка не более 200 млн (сейчас – 500 млн).

Кроме этого, в законопроекте ко второму чтению увеличены сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством (действующая норма – 180 дней, в первом чтении – 90, предлагают увеличить до 120 дней).

Также предлагают утвердить норму, что на период карантина останавливаются сроки предоставления банками информации, составляющей банковскую тайну о юридических и физлицах по требованию правоохранительных органов, АМКУ, исполнительной службы, суда и т.п.

Справка Finance.ua:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, “слуги народа” подали более 13 тысяч поправок.