Последняя редакция "антиколомойского" законопроекта - СМИ

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Члены финансового комитета ВР подготовили последнюю редакцию банковского законопроекта № 2571-д – в частности, предлагают увеличить сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством.
Об этом говорится в вспомогательной таблице к сравнительной таблице к законопроекту.
Предлагается убрать изменение в ст. 530 Гражданского Кодекса относительно того, что норма “если срок (период) выполнения должником обязательства не установлен или определен моментом предъявления требования, кредитор имеет право требовать его выполнения в любое время” может иметь исключения, предусмотренные законом.
Кроме этого, со ст. 74 закона о НБУ “Решения, действия или бездействие Нацбанка или его должностных и служебных лиц могут быть обжалованы в суде исключительно с целью установления их законности. Особенности обжалования отдельных решений Национального банка устанавливаются законом” предлагают убрать слово “исключительно”.
В то же время в закон “Об исполнительном производстве” добавили, что “не подлежат аресту средства банка, находящиеся на его корреспондентских счетах”, и что “взыскание средств с корреспондентских счетов банка производится в порядке, установленном НБУ”.
Также добавили норму о размере уставного капитала банка не более 200 млн (сейчас – 500 млн).
Кроме этого, в законопроекте ко второму чтению увеличены сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством (действующая норма – 180 дней, в первом чтении – 90, предлагают увеличить до 120 дней).
Также предлагают утвердить норму, что на период карантина останавливаются сроки предоставления банками информации, составляющей банковскую тайну о юридических и физлицах по требованию правоохранительных органов, АМКУ, исполнительной службы, суда и т.п.
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