Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 9% - Goldman Sachs

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Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что НБУ снизит учетную ставку с 10 до 9% по итогам “монетарного” заседания правления 23 апреля.
Об этом говорится в закрытом клиентском отчете банка, сообщает “Лига. Финансы”. “Мы полагаем, что такое решение будет обусловлено дальнейшим замедлением инфляции до 2,3% в марте, что по-прежнему ниже целевого ориентира НБУ в 5±1%. Дополнительный фактор – значительное падение экономики Украины в этом году, хотя и частично потери удалось компенсировать за счет девальвации гривни на 10% в марте”, – говорится в документе.
Goldman Sachs отмечает, что НБУ, вероятно, замедлит темпы снижения учетной ставки (ранее планировалось до 7% уже в 2020 году) из-за неопределенности с внешним финансированием и резким ростом бюджетного дефицита до 7-8% ВВП.
По оценке банка, Украина нуждается в $6-7 млрд внешнего финансирования в 2020 году, сопоставимая сумма нужна в 2021-м.
“Мы ожидаем, что эти потребности будут покрыты с помощью официальных кредиторов Украины. Ход переговоров позволяет допустить, что финансирование может составить около $10 млрд”, – пишут аналитики Goldman Sachs.
Учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.
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