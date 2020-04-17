0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1185 0

В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль

В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль

В России падает курс рубля. Во вторник, 21 апреля, на Московской бирже стоимость доллара поднялась выше 76 руб./$.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

К 11.30 по киевскому времени доллар достиг отметки 76,75 руб./$. Стоимость евро поднялась до 83,15 руб./евро.

Обвал российской валюты происходит на фоне исторического падения цен на нефть. 20 апреля стоимость барреля нефти американского сорта WTI и российского Urals достигла отрицательных значений.

В понедельник стоимость доллара на Мосбирже взлетела с 73,99 руб./$ (курс в момент закрытия биржи в пятницу) до 75,55 руб./$. То есть, доллар подорожал на 1,56 руб.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Справочный курс доллара в Украине 21 апреля установлен на отметке 27,07 грн, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,42 грн, таким образом он подешевел на 21 копейку за сутки.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.