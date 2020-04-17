Межбанк: основные факторы сработают в пользу гривны

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Сессия вторника на валютном межбанке пройдет под воздействием трех основных факторов:
1) Завершением периода бюджетных платежей у тех, кто не успел это сделать вовремя. Это подхлестнет тех продавцов-экспортеров, кто не успел рассчитаться по налогам с государством. Увеличение предложения сработает в пользу гривны.
2) Зачислением валютной выручки украинским компаниям сразу за прошлую пятницу и понедельник, который был выходным в Украине, но рабочим в США и Европе. Банки зачислят эту валюту клиентам сегодняшним днем и во многом – она сразу пройдет на межбанк. Компаниям нужна гривна, и это также сработает в плюс для нацвалюты;
3) Текущими ситуативными задачами крупнейших игроков и поведением НБУ. Регулятор традиционно будет выкупать возможный излишек доллара в резервы (если он будет). Но в любом случае он станет выжидать действий со стороны крупных покупателей и продавцов, и лишь потом – выходить или не выходить на торги;
Фактор значительного падения цен на нефть – особо не сыграет на нашем валютном рынке, так как в реальности дело касается в основном цен на поставку нефти в мае (более того, после шока на нефтяном рынке – уже пошла коррекция цен) и большинство даже самых крупных украинских операторов этого рынка – уже не успеют собрать достаточный финансовый ресурс, чтобы воспользоваться ситуацией. Хотя в перспективе возможное дальнейшее снижение цен на нефть – это в любом случае выгодно Украине.
По нашим расчетам, объемы операций на межбанке сегодня составят до $270-320 млн при совершении до 510-620 сделок с коридором по доллару в пределах 27,00-27,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,06 / 27,09
евро – 29,46 / 29,49
российский рубль – 0,3661 / 0,3669
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