Дочка "Новой почты" отчитывается о наибольшей прибыли среди финкомпаний за 2019 год

По данным Нацкомфинуслуг, среди финансовых компаний по итогам 2019 года наибольший чистый доход задекларировали ООО “Пост Финанс” (из группы “Новая почта”; работает под брендом NovaPay, ранее Forpost) – 713,8 млн грн, ООО “Потребительский центр” (бренд “ШвидкоГроші”) – 536,2 млн грн, ООО “Манивео скорая финансовая помощь” (бренд Moneyveo) – 301,5 млн грн, ООО “Укр Кредит Финанс” (бренд “КредитКаса”) – 224,7 млн грн, государственный Фонд развития предпринимательства (реализует в т.ч. программу “Доступные кредиты 5-7-9%”) – 162 млн грн.

О наибольшем убытке среди финкомпаний за 2019 год отчитываются ООО “Касса народной помощи”, которое связывали со скандальным “Укрбудом” (-443 млн грн), ООО “Украинская металлургическая компания” (-285,1 млн грн), ООО “Укрпозыка” (-66 млн грн), ООО “Депт Финанс” (-58,3 млн грн), ООО “Е-кэш” (-39,1 млн грн).

Как отмечается, наибольший чистый доход от реализации продукции (услуг) за 2019 год был у ООО “Манивео скорая финансовая помощь” (2,99 млрд грн), ООО “Касса народной помощи” (2,66 млрд грн), ООО “Пост Финанс” (2,64 млрд грн), ООО “1 Безопасное агентство необходимых кредитов” (1,3 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Є гроші” (819 млн грн).

В ТОП-10 финкомпаний по объему заявленных активов на конец 2019 года – ООО “Касса народной помощи” (30,6 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Арагон” (7,2 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Финэксперт” (4,7 млрд грн), ООО “Вольтер Капитал” (2,76 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Энерджи Кэпитал” (2,66 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Маре” (2,6 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Финроял” (2,53 млрд грн), ООО “Финансовая компания “Авиор” (2,45 млрд грн), ООО “Пост Финанс” (2,28 млрд грн), ООО “Лаврин Финанс” (2,14 млрд грн).