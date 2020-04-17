Перерасчет зарплат медикам: в Минздраве сообщили детали

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Повышенная заработная плата медицинским работникам, работающим с инфицированными коронавирусом, перечислена на места в полном объеме за март. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
“У нас есть решение вопроса относительно зарплат врачей, и здесь важно разграничить повышение выплаты медицинским работникам за работу в марте и все последующие месяцы. Если мы говорим о марте, то этот вопрос со стороны правительства и Минздрава решен в полном объеме. Все средства государственного бюджета перечислены на места, за счет медицинской субвенции сделаны все расчеты”, – сказал Степанов.
Также он надеется, что органы местной власти и руководители медицинских учреждений в срочном порядке выплатят 300% зарплаты за март медработникам, которые работают с COVID-19.
Читайте также: В Минздраве иобъяснили, где возьмут деньги на доплату медикам во время пандемии
“Второй вопрос заработной платы – это повышение до 300%, начиная с 1 апреля. Ресурс был предусмотрен в изменениях в госбюджет. Президентом Украины уже подписан соответствующий закон. Предусмотрено около 15,8 млрд грн именно на повышенную заработную плату всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19”, – подчеркнул Степанов.
Также он добавил, что на ближайшем заседании правительства будет принятие нормативно-правового регулирования, каким образом должны начислять эту заработную плату.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 7709 4
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 5360 3
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательнойОколо часа назад - 668 2
Телефонные мошенники взялись за АЗС3 ч. назад - 937 1
"Укрнафта" и компании из орбиты "Привата" подписали мировое соглашениеОколо часа назад - 216 1
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 7709 4
Украинцы рассказали, на чем экономят во время карантина (опрос)Вчера, 12:21 - 6628
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 6292 1
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 5360 3
В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантинаВчера, 16:33 - 4560
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 404
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1562 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 730
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2290
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12453 1