Перерасчет зарплат медикам: в Минздраве сообщили детали

Повышенная заработная плата медицинским работникам, работающим с инфицированными коронавирусом, перечислена на места в полном объеме за март. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

“У нас есть решение вопроса относительно зарплат врачей, и здесь важно разграничить повышение выплаты медицинским работникам за работу в марте и все последующие месяцы. Если мы говорим о марте, то этот вопрос со стороны правительства и Минздрава решен в полном объеме. Все средства государственного бюджета перечислены на места, за счет медицинской субвенции сделаны все расчеты”, – сказал Степанов.

Также он надеется, что органы местной власти и руководители медицинских учреждений в срочном порядке выплатят 300% зарплаты за март медработникам, которые работают с COVID-19.

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“Второй вопрос заработной платы – это повышение до 300%, начиная с 1 апреля. Ресурс был предусмотрен в изменениях в госбюджет. Президентом Украины уже подписан соответствующий закон. Предусмотрено около 15,8 млрд грн именно на повышенную заработную плату всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19”, – подчеркнул Степанов.

Также он добавил, что на ближайшем заседании правительства будет принятие нормативно-правового регулирования, каким образом должны начислять эту заработную плату.