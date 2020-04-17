Как будут смягчать карантин - Миндзрав

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В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов также отметил, что на ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.
“Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты”, – заявил Степанов.
Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.
Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.
“Послабления” во время карантина:
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