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Как будут смягчать карантин - Миндзрав

Как будут смягчать карантин - Миндзрав

В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов также отметил, что на ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

“Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты”, – заявил Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.

Справка Finance.ua:

“Послабления” во время карантина:

  • с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;
  • с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;
  • установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;
  • с 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам РБК-Украина
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