Как будут смягчать карантин - Миндзрав

В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов также отметил, что на ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

“Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты”, – заявил Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.

Справка Finance.ua:

“Послабления” во время карантина:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

с 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам.

Антикризисная инструкция от Finance.ua