Кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов - Зеленский

Украина надеется, что Международный валютный фонд выделит (МВФ) выделит 8 млрд долларов.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

“Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта… Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас – это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что с учетом помощи Евросоюза и Всемирного банка денежная поддержка составит 10 млрд долларов.