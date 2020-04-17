0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 546 0

Кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов - Зеленский

Кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов - Зеленский

Украина надеется, что Международный валютный фонд выделит (МВФ) выделит 8 млрд долларов.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Гетманцев назвал сроки получения первого транша от МВФ

По его словам, Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

“Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта… Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас – это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что с учетом помощи Евросоюза и Всемирного банка денежная поддержка составит 10 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.