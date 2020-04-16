Польша продлила легальное пребывание украинцам

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Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
В рамках программы по спасению польской экономики “Антикризисный щит”, вступил в силу закон, позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.
“Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране”, – отметил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.
По его словам, решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов и будет побуждать украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше.
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