0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Компания Fiat представила новый электрокар (фото)

Компания Fiat представила новый электрокар (фото)

Месяц назад Fiat представил свой совершенно новый электрокар Fiat 500.

В этой модели отказались от ДВС, поэтому новое поколение авто будет исключительно на электротяге.

В Fiat 500 увеличили длину и ширину на 6 см, а колесную базу – на 2 см. Новый электромобиль уже можно заказать в Европе, однако показали его только в модификации La Prima. Машина дороже обычных версий модели и сможет преодолевать от 320 км до 400 км. Так, объявленная стоимость такой комплектации составила 37,9 тыс. евро, а модификация ограничена по количеству.

Цена модели составит 33 900 долларов.


Фото: fiatgroupworld.com

В этом ценовом сегменте Fiat 500e столкнется с такими конкурентами, как Smart Fortwo и Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot 208-e, Volkswagen e-Golf и Mini Hatch. Поэтому Fiat должен предложить клиентам способность проезжать большие расстояния без каких-либо хлопот.


Фото: fiatgroupworld.com

Также следует учитывать и тот факт, что озвучена была цена топовой версии. А это значит, что будут и более доступные модификации. Их стоимость, по разным подсчетам, составит около 25-29 тыс. евро.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.