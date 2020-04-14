Компания Fiat представила новый электрокар (фото)

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Месяц назад Fiat представил свой совершенно новый электрокар Fiat 500.
В этой модели отказались от ДВС, поэтому новое поколение авто будет исключительно на электротяге.
В Fiat 500 увеличили длину и ширину на 6 см, а колесную базу – на 2 см. Новый электромобиль уже можно заказать в Европе, однако показали его только в модификации La Prima. Машина дороже обычных версий модели и сможет преодолевать от 320 км до 400 км. Так, объявленная стоимость такой комплектации составила 37,9 тыс. евро, а модификация ограничена по количеству.
Цена модели составит 33 900 долларов.
Фото: fiatgroupworld.com
В этом ценовом сегменте Fiat 500e столкнется с такими конкурентами, как Smart Fortwo и Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot 208-e, Volkswagen e-Golf и Mini Hatch. Поэтому Fiat должен предложить клиентам способность проезжать большие расстояния без каких-либо хлопот.
Фото: fiatgroupworld.com
Также следует учитывать и тот факт, что озвучена была цена топовой версии. А это значит, что будут и более доступные модификации. Их стоимость, по разным подсчетам, составит около 25-29 тыс. евро.
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