Компания Fiat представила новый электрокар (фото)

Месяц назад Fiat представил свой совершенно новый электрокар Fiat 500.

В этой модели отказались от ДВС, поэтому новое поколение авто будет исключительно на электротяге.

В Fiat 500 увеличили длину и ширину на 6 см, а колесную базу – на 2 см. Новый электромобиль уже можно заказать в Европе, однако показали его только в модификации La Prima. Машина дороже обычных версий модели и сможет преодолевать от 320 км до 400 км. Так, объявленная стоимость такой комплектации составила 37,9 тыс. евро, а модификация ограничена по количеству.

Цена модели составит 33 900 долларов.



Фото: fiatgroupworld.com

В этом ценовом сегменте Fiat 500e столкнется с такими конкурентами, как Smart Fortwo и Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot 208-e, Volkswagen e-Golf и Mini Hatch. Поэтому Fiat должен предложить клиентам способность проезжать большие расстояния без каких-либо хлопот.



Фото: fiatgroupworld.com

Также следует учитывать и тот факт, что озвучена была цена топовой версии. А это значит, что будут и более доступные модификации. Их стоимость, по разным подсчетам, составит около 25-29 тыс. евро.