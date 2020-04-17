Эксперты в этом году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине

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Эксперты в 2020 году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине. По состоянию на апрель этого года прогнозируется урожай на уровне 70,7 млн тонн.
Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики.
Так, эксперты прогнозируют падение сельского хозяйства в 2020 году на 1,1%, что как минимум равен 8 млрд грн. В 2021 году прогнозируют рост сельского хозяйства на 2,1%, что равно минимум 0,9 млрд грн.
В частности, эксперты предполагают получение низкого урожая зерновых культур. На апрель 2020 года прогнозируется урожай зерновых на уровне 70,7 млн тонн, а на апрель 2021 года – 74,0 млн тонн.
Ранее Украинская зерновая ассоциация прогнозировала в 2020 году урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 млн тонн.
Добавим, что в апреле 2019 года урожай зерновых был зафиксирован на уровне 63,2 млн тонн. То есть в этом году, несмотря на прогнозируемый низкий урожай, он все равно больше прошлогоднего.
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