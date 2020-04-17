GoPro сократит 20% сотрудников из-за коронавируса

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Компания GoPro объявила, что в ответ на пандемию COVID-19 сократит более 20 % своей рабочей силы. Этот шаг делается в рамках попытки сократить операционные расходы на $100 млн в этом году. Также на 2021 год запланировано дополнительное сокращение расходов на $250 млн, уже не связанных со снижением численности персонала.
GoPro добавила, что основателю и исполнительному директору Николасу Вудману (Nicholas Woodman) не будет выплачиваться вознаграждение всю оставшуюся часть года, и что компания будет больше ориентироваться на продажи напрямую потребителям, с минимальным участием посредников (то есть онлайн-продаж станет больше).
Новая реструктуризация происходит после того, как GoPro только начала восстанавливаться от неудачной попытки выхода на рынок дронов. Выпущенный в конце 2016 года вслед за несколькими задержками дрон GoPro Karma не смог произвести впечатление на публику, и в итоге GoPro покинула бизнес дронов чуть более года спустя. В прошлом году успехи Hero 7 стали признаками восстановления бизнеса.
По сообщению Bloomberg, в первом квартале этого года GoPro продала 700 000 камер, и ожидает, что на планы выпуска её продуктов и услуг в 2020 году не повлияют текущие операционные сокращения.
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