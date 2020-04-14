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Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и Литве

Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и Литве

В Украине мясо продают дешевле, чем в Польше и Литве. Украинцы за килограмм куриной грудки отдают 110 грн. В Варшаве килограмм стоит 119 грн, в Вильнюсе – 139 грн.

Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo.

Говядина в Киеве в среднем стоит 165 грн/кг. В Варшаве придется отдать 263 грн/кг, Вильнюсе – 194 грн/кг.

Правда, украинцы больше платят за молоко, чем поляки. У нас литр в среднем стоит 26 грн, в Варшаве – 18 грн.

В Вильнюсе дороже, чем в Киеве стоят рис и яйца. За килограмм риса надо отдать 41 грн, в Киеве – 30 грн. Яблоки продают по 26 грн/кг, Киеве – 19 грн/кг.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины сообщают, что ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина в Украине, закончился, а цены на некоторые категории продуктов вернулись к своему нормальному уровню.
  • В апреле с целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
  • Рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.
По материалам Газета по-Украински
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