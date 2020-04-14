Какие продукты в Украине стоят дешевле, чем в Польше и Литве

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В Украине мясо продают дешевле, чем в Польше и Литве. Украинцы за килограмм куриной грудки отдают 110 грн. В Варшаве килограмм стоит 119 грн, в Вильнюсе – 139 грн.
Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo.
Говядина в Киеве в среднем стоит 165 грн/кг. В Варшаве придется отдать 263 грн/кг, Вильнюсе – 194 грн/кг.
Правда, украинцы больше платят за молоко, чем поляки. У нас литр в среднем стоит 26 грн, в Варшаве – 18 грн.
В Вильнюсе дороже, чем в Киеве стоят рис и яйца. За килограмм риса надо отдать 41 грн, в Киеве – 30 грн. Яблоки продают по 26 грн/кг, Киеве – 19 грн/кг.
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