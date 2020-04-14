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Межбанк: сессия пятницы пройдет в двух форматах

Межбанк: сессия пятницы пройдет в двух форматах

Сессия пятницы на валютном рынке пройдет в двух форматах.

Первая половина дня – будет очень активной, так как все импортеры будут спешить завершить свои внешнеэкономические проплаты перед пасхальными выходными и скупать необходимый для этого объем валюты, а экспортерам нужна гривна для финансирования своих бюджетных платежей и проведения хозяйственных текущих операций. Это активизирует весь рынок до обеда и окажет поддержку гривне, у которой будет шанс потеснить доллар к рубежам около 27 гривен.

После обеда – основная часть валютных операций уже будет закрыта и перед тремя выходными бизнес уже будет малоактивен по внешним проплатам. Будут проходить единичные сделки запоздавших участников рынка с участием спекулянтов, а также – некоторые компании будут подкупать валюту “наперед”, если курс существенно просядет.

Вообще – на поведение сегодняшнего рынка повлияют три фактора – пик бюджетных платежей у клиентов, предстоящие три выходных из-за Пасхи и выход/невыход на рынок Нацбанка с интервенциями.

По нашим расчетам, объемы операций на межбанке в эту пятницу составят до $180-230 млн при совершении до 410-500 сделок с коридором по безналичному доллару в пределах 26,90-27,25 гривен.

Наличный рынок продолжит постоянно корректировать свои ценники в зависимости от происходящего на торгах, а спекулянты будут работать на межбанке «в две стороны» и зарабатывать на разницах наличного и безналичного курса. Тем более, что перед пасхальными праздниками население традиционно сдает больше валюты для своих текущих потребностей в покупках подарков во время Пасхи – что позволяет владельцам обменок занижать курс приема наличной валюты у граждан.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,11 / 27,15
евро – 29,48 / 29,52
российский рубль – 0,3654 / 0,3661

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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