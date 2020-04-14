S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4% в 2020 году

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 2,4% в связи с пандемией коронавируса.
Обновленный прогноз агентство опубликовало 16 апреля.
В 2019 году мировая экономика выросла на 2,9%. Ранее S&P предполагало, что в 2020 году рост составит 0,4%.
“Воздействие COVID-19 на экономику более длительное и интенсивное, чем предполагалось, и мы снова понизили наши макропрогнозы. Сейчас мы прогнозируем падение мирового ВВП на 2,4% в этом году и сокращение экономики США и еврозоны на 5,2% и 7,3% соответственно”, – сказано в отчете.
В то же время экономики Китая и Индии, по мнению аналитиков агентства, будут расти уже в этом году – на 1,2% и 1,8% соответственно.
S&P прогнозирует, что после 2020 года мировая экономика начнет восстанавливаться, и ожидает, что в 2021 году ВВП стран мира вырастет на 5,9%, а в 2022 году – на 3,9%.
Агентство отметило, что хотя ближайшие перспективы выглядят мрачно, кривые роста количества зараженных сглаживаются, поэтому “акцент сместился на восстановление”.
“Его продолжительность и темпы будут зависеть от сочетания шагов в области здравоохранения и экономики, реакции людей и компаний, а также состояния рынка труда и малых и средних предприятий. Баланс рисков остается отрицательным, так как многое может пойти не так с нашим базовым прогнозом в области здравоохранения, экономики и политики”, – предупредило S&P.
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