Власти Японии раздадут всем жителям страны почти по тысяче долларов из-за коронавируса

Японское правительство решило раздать всем гражданам по 100 тысяч иен (926 долларов США) в знак поддержки в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что ранее правительство страны намеревалось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило сделать выплаты всем, без исключения.

Напомним, с 17 апреля в Японии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это предполагает, что власть сможет призвать жителей не покидать дома, а компании — приостановить работу, но не делает такие меры обязательными. Ранее такой режим действовал лишь для семи префектур.

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