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В Минэкономики назвали количество официально зарегистрированных безработных

В Минэкономики назвали количество официально зарегистрированных безработных

По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400 900 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, количество безработных на 86 500, или на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314 400 человек).

“За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)”, – добавили в министерстве.

Напомним, по данным Госстата, количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составляло 1,6 млн человек в четвертом квартале 2019 года.

По материалам РБК-Украина
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