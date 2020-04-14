В Минэкономики назвали количество официально зарегистрированных безработных

По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400 900 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, количество безработных на 86 500, или на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314 400 человек).

“За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)”, – добавили в министерстве.

Напомним, по данным Госстата, количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составляло 1,6 млн человек в четвертом квартале 2019 года.