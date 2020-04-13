Межбанк: небольшие компании пока заложники валютных игр

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Валютный рынок остается достаточно сложным. Особенно для небольших компаний, которые стали полными заложниками валютных игр крупных операторов-иностранцев. И это несмотря на казалось бы период, благоприятный для нацвалюты.
Действительно – за день доллар подешевел на межбанке на 17 копеек – с 27,28/27,32 до 27,11/27,15 гривен, но рынок по прежнему остается полностью зависимым от ситуативных курсовых задач и действий небольшой кучки игроков. Причем – в основном не с украинскими корнями.
Такое состояние дел грозит постоянными существенными перекосами спроса и предложения и в конечном итоге – новыми спекулятивными валютными ралли.
Из-за карантина рынок очень обмелел и даже в период бюджетных платежей у клиентов (когда традиционно представители компаний реального производственного сектора экономики активно влияли на поведение межбанка), в настоящее время фактически основную скрипку на торгах играют нерезиденты и представители финансовых компаний, занимающихся торговлей ценными бумагами, а часто и просто валютными спекуляциями.
Такое соотношение ролей представителей реального сектора и банальных спекулянтов всех мастей – опасно как для курса гривны в целом, так и для всего украинского межбанка.
Сегодняшний день был хорошим примером этой ситуации.
Пока на торги не выходили спекулянты и представители нерезидентов – курс закономерно проседал. Компаниям реального сектора надо платить налоги и для этого они активно продавали валюту (экспортеры) на фоне низкого спроса на нее со стороны прямых покупателей-импортеров.
Все это укрепляло гривну и к 11 часам доллар с утренних 27,28/27,32 подешевел до 27,25/27,28 гривен, а к 12:00 и уже до обеда – и вовсе до 27,17-27,18/27,20-27,21. А потом и ниже – к уровням в пределах коридора 27,12-27,16.Но стоило на торгах появиться СИТИ банку с покупкой доллара для своих клиентов – как курс не только остановил свое падение, но и активно ушел вверх опять к уровням 27,18/27,21 и более.Это продолжалось до тех пор, пока иностранец скупал необходимый ему объем. Именно поэтому практически до 15:00 доллар находился в пределах 27,17/27,20 гривен.
Как только этот покупатель-иностранец ушел с межбанка – курс быстро просел до 27,11/27,15 уже до самого завершения сессии.
НБУ на межбанк не выходил.
Главные события 16 апреля на межбанке:
Доллар с утренних 27,28/27,32 гривен после активных колебаний в течение дня — просел до 27,11/27,15 к концу торгов.
Нацбанк интервенций не проводил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2236 гривен, а официальный на 17 апреля составил 27,2022 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,17/ 27,20
евро – 29,57 / 29,60
российский рубль – 0,366/ 0,367
Курсы валют на Межбанке
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