Roshen запустил доставку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Roshen запустила онлайн-магазин. Об этом можно узнать на сайте компании.
С 15 апреля продукцию можно заказать дистанционно, а также выбрать вариант доставки, который подходит клиентам.
Способы доставки
Также можно заказать доставку через приложение Glovo из 10 киевских магазинов. Вскоре их количество увеличится, сообщили на странице компании в Facebook.
Минимальная сумма на период действия карантина минимальная сумма заказа для доставки и отправки перевозчиком – 500 грн.
Для физических лиц: наличными, безналично на условиях предварительной оплаты через: сервис Приват24, платежной картой Visa, MasterCard, с помощью сервиса Fast Pay, терминалы самообслуживания ПАО КБ “ПриватБанк”, кассы банковских учреждений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"5 ч. назад - 2751 6
Программа «Доступное жилье» осталась без финансирования9 ч. назад - 965 6
Цены на продукты в Украине вернулись к нормальному уровню - Рожкова7 ч. назад - 668 4
Экспорт яблок из Украины рухнул почти на 40% из-за пандемии16 ч. назад - 459 4
Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)12 ч. назад - 1891 3
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств9 ч. назад - 12518 2
Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсийВчера, 21:02 - 3604
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"5 ч. назад - 2751 6
Межбанк: активная продажа валюты сработает в пользу гривны10 ч. назад - 2356
Когда украинцам вернут переплату за газ11 ч. назад - 1924 2
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)10 ч. назад - 359
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 406
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1784
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10232 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3855 1