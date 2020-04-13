Roshen запустил доставку

Компания Roshen запустила онлайн-магазин. Об этом можно узнать на сайте компании.

С 15 апреля продукцию можно заказать дистанционно, а также выбрать вариант доставки, который подходит клиентам.

Способы доставки

Транспортом компании в пределах г. Киева и левобережной части Киевской области – бесплатно. Минимальная сумма заказа – 1000 грн.

Перевозчиком «Новая почта» – в пределах правобережной части Киевской области и остальной территории Украины по тарифам перевозчика и при 100% предварительной оплате заказа. Минимальная сумма заказа – 1 000 грн.

Также можно заказать доставку через приложение Glovo из 10 киевских магазинов. Вскоре их количество увеличится, сообщили на странице компании в Facebook.

Минимальная сумма на период действия карантина минимальная сумма заказа для доставки и отправки перевозчиком – 500 грн.

Для физических лиц: наличными, безналично на условиях предварительной оплаты через: сервис Приват24, платежной картой Visa, MasterCard, с помощью сервиса Fast Pay, терминалы самообслуживания ПАО КБ “ПриватБанк”, кассы банковских учреждений.